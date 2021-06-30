https://news.day.az/sport/1356912.html Рамос может перейти в «Баварию»
Рамос может перейти в «Баварию»
"Бавария" заинтересована в защитнике Серхио Рамосе, сообщает Day.Az со ссылкой на ESPN.
По информации, "Бавария" ищет замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу, которые покинули команду. Отмечается, что трансфер Рамоса в Германию будет трудно осуществить из-за языкового барьера и проблем с адаптацией.
"Реал" 16 июня объявил, что Рамос покидает команду, за которую выступал с 2005 года.
В составе "Реала" 35-летний испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании.
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