Рамос может перейти в «Баварию»

"Бавария" заинтересована в защитнике Серхио Рамосе, сообщает Day.Az со ссылкой на ESPN.

По информации, "Бавария" ищет замену Давиду Алабе и Джерому Боатенгу, которые покинули команду. Отмечается, что трансфер Рамоса в Германию будет трудно осуществить из-за языкового барьера и проблем с адаптацией.

"Реал" 16 июня объявил, что Рамос покидает команду, за которую выступал с 2005 года.

В составе "Реала" 35-летний испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании.