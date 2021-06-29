Как в Швейцарии отметили грандиозную победу сборной

В Женеве и Лозанне отпраздновали сенсационную победу Швейцарии в мачте с действующим чемпионом мира, Францией, в 1/8 финала чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, со счетом 3:3 в основное время подопечные Владимира Петковича взяли верх в серии пенальти. Швейцарская команда вышла в 1/4 финала крупного турнира впервые за 67 лет.

Ее соперником станет сборная Испании.