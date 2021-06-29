https://news.day.az/sport/1356925.html Как в Швейцарии отметили грандиозную победу сборной - ВИДЕО
Как в Швейцарии отметили грандиозную победу сборной - ВИДЕО
В Женеве и Лозанне отпраздновали сенсационную победу Швейцарии в мачте с действующим чемпионом мира, Францией, в 1/8 финала чемпионата Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, со счетом 3:3 в основное время подопечные Владимира Петковича взяли верх в серии пенальти. Швейцарская команда вышла в 1/4 финала крупного турнира впервые за 67 лет.
Ее соперником станет сборная Испании.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре