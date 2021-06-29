В Гахе провели мастер-класс по батутной гимнастике

При совместной организации Федерации гимнастки Азербайджана и Общественного объединения "Региональное развитие" в Гахе был проведен мастер-класс для детей по батутной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мастер-классе под названием "Маленькие чемпионы" приняли участие 50 детей, проживающих в Гахском районе.

На занятии его участники были подробно проинформированы о батутной гимнастике, используемых в этом виде снарядах, а также об азербайджанских батутистах и их успехах.

В связи с проведением мастер-класса Гах посетили члены сборной Азербайджана по батутной гимнастике - Магсуд Махсудов, Сельджан Махсудова, Гусейн Аббасов и Шафига Гумбатова, а также тренеры команды. Гимнасты, выполнив прыжки на батуте, провели мастер-класс для участников мероприятия.

После того как дети получили подробную информацию о гимнастических снарядах, они продемонстрировали свои спортивные навыки.

В заключение мероприятия детям были вручены сертификаты от Общественного объединения "Региональное развитие" и подарки от Федерации гимнастики Азербайджана.