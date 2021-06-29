ЕВРО-2020: Начался матч 1/8 между сборными Англии и Германии

Сегодня, 29 июня 2021 года, завершается стадия 1/8 финала чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, открывает игровой день матч сборных Англии и Германии. Обе команды не без труда вышли из своих групп: англичане не блистали игрой, а немцы вообще чуть не вылетели с турнира! Тем интереснее их очная встреча.