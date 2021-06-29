https://news.day.az/sport/1357119.html ЕВРО-2020: Начался матч 1/8 между сборными Англии и Германии
ЕВРО-2020: Начался матч 1/8 между сборными Англии и Германии
Сегодня, 29 июня 2021 года, завершается стадия 1/8 финала чемпионата Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, открывает игровой день матч сборных Англии и Германии. Обе команды не без труда вышли из своих групп: англичане не блистали игрой, а немцы вообще чуть не вылетели с турнира! Тем интереснее их очная встреча.
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