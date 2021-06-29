Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате мира по акробатической гимнастике в Женеве

Азербайджанские спортсмены выступят на 27-м чемпионате мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соревнования пройдут в Женеве (Швейцария) 2-4 июля 2021 года.

Азербайджан на соревнованиях представят: в составе смешанной пары - Разия Сеидли и Агасиф Рагимов, в составе мужской пары - Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов.