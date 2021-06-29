Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец Туран Байрамов стал чемпионом Европы.

Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, сегодня в немецком Дортмунде стартовал чемпионат Европы по борьбе среди юниоров, и в первый день соревнований на ковер вышли борцы вольного стиля в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Азербайджанский борец Туран Байрамов начал свое выступление на чемпионате с уверенной победы над немецким спортсменом. В четвертьфинале Байрамов встретился с Нареком Арутюняном, которого и до этого несколько раз побеждал. Туран, верный своей традиции, в очередной раз одержал победу над армянским борцом и прошел в полуфинал. Затем титулованный азербайджанский борец, уверенно победив грузинского спортсмена, вышел в финал.

В финале Байрамов не дал шансов молдавскому борцу и стал чемпионом Европы. Азербайджанский борец за весь чемпионат не уступил соперникам ни одного очка.