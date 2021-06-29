ЕВРО-2020: Швеция сравняла счет в матче с Украиной

23:44

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг забил гол в матче с Украиной.

23:27

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче со Швецией.

23:05

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Украины на матч 1/8 финала Евро, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Аугустинссон, Даниэльсон, Экдаль, С. Ларссон, Ольссон, Форсберг, Исак, Кулушевски. Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан, Кривцов, Забарный, Караваев, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук. Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик.

Сегодня, 29 июня, сборная Швеции встречается с национальной командой Украины. Матч 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00.