Игрок сборной Украины Довбик установил уникальное достижение

В матче 1/8 финала Евро-2020 украинец Артем Довбик на последней минуте овертайма забил победный мяч в ворота сборной Швеции.

Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Он отличился, когда секундомер показывал 120.37. Игрок побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини (118.53), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подопечные Андрея Шевченко победили со счетом 2:1.

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии. Встреча состоится 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00.

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Желто-синие проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

Чемпионат Европы - 2020. 1/8 финала.

Швеция - Украина - 1:2

Голы: 0:1 - Зинченко (27); 1:1 - Форсберг (43); 1:2 - Довбик (120).