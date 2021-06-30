Евро-2020: восьмёрка сильнейших

Безудержная радость, восторженные крики - ликуют английские болельщики. Их сборная по футболу - в восьмёрке сильнейших континента.

За путёвку в 1/4 финала Чемпионата Европы Англия билась со своим принципиальным соперником - Германией. 2:0 - голы Рахима Стерлинга и Харри Кейна сняли проклятье с "Трёх львов", которые целых 55 лет не выигрывали у немцев на домашнем "Уэмбли".

"Последние 10 минут матча были такими нервными. Отличные удары в штрафной, отличная атака. Это фантастика", - делится впечатлениями один из фанатов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы идем дальше. Со Швецией или Украиной неважно - будем бороться до конца!" - уверена болельщица.

К разочарованию немецких болельщиков, их национальная сборная прощается с чемпионатом, и с наставником. Тренировавший "Бундесманшафт" последние 15 лет Йоахим Лёв покидает пост.

"С одной стороны, мне жаль, но с другой, я немка с английскими корнями, так что отчасти я радуюсь за Англию. Но и грущу за Германию", - объясняет ещё одна болельщица.

На следующем этапе Евро Англия сразится с Украиной. Та сумела сломить сопротивление Швеции а матче во вторник. В овертайме украинцы забили решающий гол шведам, игравшим вдесятером - 2:1 - и впервые в истории вышли в четвертьфинал европейского первенства.

Также в 1/4 сойдутся Швейцария и Испания, Бельгия и Италия, Чехия и Дания.