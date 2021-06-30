Американский рестлер захотел боя с Федором Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (MMA) и профессиональный рестлер Джейк Хэйгер встретился с россиянином Федором Емельяненко. Снимок он опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В описании к фото Хэйгер признался, что хотел бы провести поединок с российским тяжеловесом. Оба спортсмена представляют американский промоушен Bellator.

В июне стало известно, что Емельяненко возобновит выступления и подерется на первом в истории Bellator турнире в Москве. Возвращение тяжеловеса намечено на 23 октября.

Хэйгер дебютировал в MMA в январе 2019-го. Американец подрался на турнире, который возглавил бой Емельяненко и Райана Бэйдера. На счету рестлера три победы под эгидой Bellator. Один бой с его участием был признан несостоявшимся - Хэйгер нанес сопернику запрещенный удар в область паха.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator.