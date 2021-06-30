Стали известны позиции Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова в рейтинге ФИДЕ

ФИДЕ объявила новый рейтинг шахматистов.

Как сообщает Day.Az, июльский рейтинг немного изменился по сравнению с предыдущим.

Один из лидеров азербайджанской сборной Шахрияр Мамедъяров поднялся на 2 строчки и стал 6-м с 2782 очками. Отстающий от него на 19 очков Теймур Раджабов остался на 10-м месте.