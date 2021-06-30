https://news.day.az/sport/1357503.html Азербайджанский борец Кянан Гейбатов победил армянского спортсмена и стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец Кянан Гейбатов победил армянского спортсмена и стал чемпионом Европы
В немецком Дортмунде продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе среди юниоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанский борец Кянан Гейбатов, выступавший в весовой категории 61 кг, в первой схватке одолел украинского спортсмена с минимальным счетом, а затем, одержав убедительную победу над представителем Франции, вышел в полуфинал. После этого, азербайджанский спортсмен победил грузинского борца и вышел в финал.
30 июня Гейбатов одержал победу в решающей и принципиальной схватке с армянским спортсменом и стал чемпионом Европы.
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