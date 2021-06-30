Азербайджанский борец Кянан Гейбатов победил армянского спортсмена и стал чемпионом Европы

В немецком Дортмунде продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанский борец Кянан Гейбатов, выступавший в весовой категории 61 кг, в первой схватке одолел украинского спортсмена с минимальным счетом, а затем, одержав убедительную победу над представителем Франции, вышел в полуфинал. После этого, азербайджанский спортсмен победил грузинского борца и вышел в финал.

30 июня Гейбатов одержал победу в решающей и принципиальной схватке с армянским спортсменом и стал чемпионом Европы.