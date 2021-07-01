Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе

Еще один азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров в немецком Дортмунде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, представитель сборной страны Джабраил Гаджиев (74 кг) победил в первом поединке молдавского борца. Затем Гаджиев одолел представителя России, применив прием "туше", и оказался сильнее своего венгерского соперника, что обеспечило ему выход в полуфинал. Удачная техника азербайджанского борца на последних секундах схватки с грузинским спортсменом сыграла решающую роль и вывела его в финал.

В решающем поединке Гаджиев завоевал для команды Азербайджана третью золотую медаль, победив спортсмена из Турции.

Отметим, что до этого борцы вольного стиля Кянан Гейбатов (61 кг) и Туран Байрамов (70 кг) тоже завоевали золотые медали чемпионата Европы.