https://news.day.az/sport/1357756.html В Кубке Азербайджана отменено правило выездного гола
В Кубке Азербайджана отменено правило выездного гола
С сезона 2021/22 в Кубке Азербайджана отменяется правило выездного гола.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.
Он отметил, что данный вопрос уже обсужден с клубами и удалось договориться: "Это правило будет отменено с нового сезона. Решение еще не принято, но скоро это произойдет".
Отметим, УЕФА отменил правило выездного гола с сезона 2021/22. Согласно принятому решению, в случае равенства забитых и пропущенных голов в двух матчах будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не изменят ничейного счета на табло, то будет выполнена серия пенальти.
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