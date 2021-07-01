В Кубке Азербайджана отменено правило выездного гола

С сезона 2021/22 в Кубке Азербайджана отменяется правило выездного гола.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

Он отметил, что данный вопрос уже обсужден с клубами и удалось договориться: "Это правило будет отменено с нового сезона. Решение еще не принято, но скоро это произойдет".

Отметим, УЕФА отменил правило выездного гола с сезона 2021/22. Согласно принятому решению, в случае равенства забитых и пропущенных голов в двух матчах будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не изменят ничейного счета на табло, то будет выполнена серия пенальти.