https://news.day.az/sport/1357766.html Overtime на Day.Az! - кто выйдет в полуфинал Евро-2020, последняя ситуация на трансферном рынке - АНОНС
Overtime на Day.Az! - кто выйдет в полуфинал Евро-2020, последняя ситуация на трансферном рынке - АНОНС
Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, обсудят кто выйдет в полуфинал Евро-2020, а также последнюю ситуацию на трансферном рынке.
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