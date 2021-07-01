Грядущая Олимпиада стала самой массовой по количеству экипировки

В Москве открылся экипировочный центр ZASPORT для спортсменов и членов делегации, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, они получат комплект, включающий в себя порядка 60 предметов экипировки.

Одним из главных элементов коллекции стала надпись "Токио" специально разработанным шрифтом, стилизованным под иероглифы.