https://news.day.az/sport/1357776.html Грядущая Олимпиада стала самой массовой по количеству экипировки - ВИДЕО
Грядущая Олимпиада стала самой массовой по количеству экипировки - ВИДЕО
В Москве открылся экипировочный центр ZASPORT для спортсменов и членов делегации, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, они получат комплект, включающий в себя порядка 60 предметов экипировки.
Одним из главных элементов коллекции стала надпись "Токио" специально разработанным шрифтом, стилизованным под иероглифы.
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