Overtime на Day.Az! - кто выйдет в полуфинал Евро-2020, последняя ситуация на трансферном рынке

Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждают кто выйдет в полуфинал Евро-2020, а также последнюю ситуацию на трансферном рынке.

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