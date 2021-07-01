https://news.day.az/sport/1357795.html Overtime на Day.Az! - кто выйдет в полуфинал Евро-2020, последняя ситуация на трансферном рынке - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - кто выйдет в полуфинал Евро-2020, последняя ситуация на трансферном рынке - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждают кто выйдет в полуфинал Евро-2020, а также последнюю ситуацию на трансферном рынке.
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