Турецкий «Фенербахче» ведет переговоры с Дзюбой

Стамбульский футбольный клуб "Фенербахче" проявил интерес к 32-летнему российскому центральному нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.

Турецкий клуб начал переговоры с "Зенитом" и с самим игроком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. В пяти матчах Лиги чемпионов за "Зенит" Дзюба отметился одним голом. На чемпионате Европы - 2020 Артем сумел однажды отличиться в матче с Данией. В последнем розыгрыше Кубка России Артем забил один мяч.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) нападающий "Зенита" ранее выступал за "Спартак". Также Артем был арендован "Томью", "Ростовом" и тульским "Арсеналом".

Transfermarkt оценивает российского форварда в 11 миллионов евро.