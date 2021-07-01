https://news.day.az/sport/1357857.html Названа стоимость одного поста Роналду в Instagram
Названа стоимость одного поста Роналду в Instagram
Названа стоимость одного поста нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Instagram.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее приводит "Би-би-си".
По информации источника, публикация рекламного сообщения форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов (117 миллионов рублей). Отмечается, что это самый высокий показатель среди пользователей социальной сети. В рейтинг также попал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, занявший седьмое место. Стоимость одного его поста составляет 1,1 миллиона долларов (80 миллионов рублей).
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