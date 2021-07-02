Нефтчи заявил четырех защитников на Лигу чемпионов
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" обнародовал заявку команду на стартовые матчи квалификации Лиги чемпионов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинский клуб заявил 22 игрока. В заявку вошли:
Вратари: Агиль Мамедов, Камран Ибрагимов, Алирза Муштебезаде;
Защитники: Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Мерт Челик, Омар Булудов;
Полузащитники: Эмин Махмудов, Сезар Меза Колли, Аррамиш, Фахмин Мурадбейли, Исмаил Зульфугарлы, Юсуф Лаваль, Фарид Юсифли, Сабир Бугрен, Мамаду Кане, Вусал Аскеров, Асим Ализаде, Эмин Заманов, Хаял Наджафов;
Форварды: Намик Алескеров, Мирабдулла Аббасов.
Напомним, что в квалификации ЛЧ "Нефтчи" дважды сыграет с тбилисским "Динамо". Первый матч 7 июля пройдет на "Динамо Арене" и начнется в 20:00. Ответная игра пройдет 14 июля на "Бакселл Арене" и начнется в 21:00.
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