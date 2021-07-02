https://news.day.az/sport/1357865.html Сборные Чехии и Дании прибыли в Баку - ФОТО
Сборные Чехии и Дании прибыли в Баку - ФОТО
Сборные Чехии и Дании по футболу прибыли в Баку для участия в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АФФА, самолеты с командами приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев в вечерние часы.
Отметим, что матч между Чехией и Данией состоится 3 июля на Бакинском олимпийском стадионе. Игра начнется в 20:00 по местному времени.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре