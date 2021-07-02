Матч 1/4 финала Евро-2020: В матче Швейцария-Испания открыт счет

20:46

Перерыв! 1:0 в пользу сборной Испании после 45 минут.

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20:45

Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

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20:23

Вынужденная замена в составе Швейцарии, на поле вышел Варгас вместо Эмболо.

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20:10

Испания открывает счет. Угловой удар на правом фланге разыграли испанцы, Коке выполнил заброс в сторону Альбы, который пробил по ворот, мяч после рикошета оказался в сетке!

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20:03

Сегодня, 2 июля, сборная Швейцарии встречается с национальной командой Испании.

Матч 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Сборная Швейцарии: Зоммер, Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер, Фройлер, Закария, Цубер, Шакири, Эмболо, Сеферович.

Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Сарабия, Мората, Ф. Торрес.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери - румын Овидиу Хацеган.

Победитель пары Швейцария - Испания сыграет в полуфинале Евро с командой, которая возьмёт верх в четвертьфинальном матче Бельгия - Италия.