https://news.day.az/sport/1358232.html Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020 - ФОТО
Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020 - ФОТО
Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене.
Забитыми мячами у победителей отметились Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44). У проигравших с пенальти отличился Ромелу Лукаку (45+2).
В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее в пятницу в Петербурге обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 - по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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