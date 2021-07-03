Сегодня в Баку пройдет 4-й матч в рамках ЕВРО-2020

Сегодня в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку пройдет последняя игра мундиаля, запланированная в столице - матч четвертьфинальной стадии.

Как сообщает Day.Az, за выход в полуфинал будут бороться сборные Дании и Чехии, стартовый свисток на Бакинском олимпийском стадионе прозвучит в 20:00 по местному времени.

Одержавшая победу в матче сборная сойдется в полуфинале с победителем пары Англия-Украина. Во второй игре полуфинала за выход в финал будут бороться сборные Испании и Италии.

Отметим, что в рамках ЕВРО-2020 в Баку прошли три игры группы А. В первом матче 12 июня Уэльс и Швейцария согласились на ничью (1-1). Во второй игре мундиаля Турция уступила Уэльсу со счетом 2-0, а 20 июня в третьем матче сборная Турции проиграла сборной Швейцарии со счетом 3-1.

Полуфинальные матчи и игра финала чемпионата пройдут на лондонском "Уэмбли" 11 июля.

Напомним, что ЕВРО-2020 по футболу стартовал 11 июня и проходит в 11 городах Европы. Мундиаль был отложен в прошлом году из-за пандемии коронавируса.