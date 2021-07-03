Нам по силам не проиграть Дании в самоотдаче и настрое

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Данией, который пройдет сегодня в Баку, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Датчане очень сильны как команда. Их стиль игры похож на наш. Знаем, что у них могут не сыграть Поульсен, Кьер и еще кто-то, но у Дании имеется хорошая им замена. Качество их игры от этого не пострадает. Нам будет непросто.

Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи.

Знаем, что датчане могут незаметно менять тактическую схему по ходу матча. Мы обратили на это внимание, и думаю, что наши игроки готовы с этим справляться.

Что касается стартового состава, Дарида снова в порядке, но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя после сегодняшней тренировки. Стартовый состав пока окончательно не утвержден", - сказал Шилгавы.