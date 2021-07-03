Испания и Италия готовятся к полуфиналу

В полуфинале чемпионата Европы по футболу встретятся Испания и Италия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в серии пенальти испанцы оказались сильнее швейцарцев, матч завершился со счетом 3:1.

По словам главного тренера испанцев Луиса Энрике, запланировать серию пенальти очень сложно, но нужно быть к этому готовым и наслаждаться моментом.

"Я был спокоен, это всё зависит не от меня. И, конечно, когда игроки решили, кто будет пробивать, то все мы верили во вратаря Уная Симона. И после этого можно было только ждать, чтобы увидеть, чем все закончится", - отметил Луис Энрике.

Впервые в своей истории сборная Италии выиграла пять матчей подряд на континентальном первенстве. Итальянцы одолели бельгийцев со счетом счет 2 -1. Но защитник Леонардо Спинаццола получил серьезную травму и не сможет выйти на поле в ближайшее время.

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини отметил, что его подопечные могли победить команду Бельгии с более крупным счетом.

"Думаю, что мы заслуживали еще одно гола, но в остальном, самое главное - это показать отличную игру и мы это сделали".

Сборные Испании и Италии сразятся 6 июля на стадионе "Уэмбли". Вторая пара полуфиналистов определится в субботу после поединков Чехии и Дании в Баку и Украины с Англией в Риме.

Чемпионат завершится 11 июля.