Льюис Хэмилтон заключил контракт с Мерседес

Британский пилот Льюис Хэмилтон заключил новое соглашение с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес". Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Контракт с 36-летним пилотом рассчитан до конца 2023 года.

"Трудно поверить, что мы почти девять лет работали вместе с этой невероятной командой, и я очень рад, что мы продолжим наше сотрудничество еще в течение двух лет, - сказал Хэмилтон. - Мы так много достигли вместе, но нам еще многое предстоит сделать как на трассе, так и вне ее. Я невероятно горжусь и благодарен за то, как "Мерседес" поддерживал меня в моем стремлении улучшить спорт в плане равенства и разнообразия. Мы вступаем в новую эру автомобилей, которая будет сложной и захватывающей, и мне не терпится увидеть, чего еще мы можем достичь вместе".

В прошлом сезоне Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сравнявшись по титулам с немцем Михаэлем Шумахером. Британец дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл шесть титулов (2014, 2015, 2017-2020), также Хэмилтон является рекордсменом "Формулы-1" по победам на этапах и подиумам.

В общем зачете нынешнего сезона Хэмилтон после восьми этапов занимает второе место, набрав 138 очков. Лидирует нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (156).