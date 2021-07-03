Азербайджанские борцы вышли в 1/4 финала чемпионата Европы в Дортмунде

Азербайджанские борцы вышли в 1/4 финала чемпионата Европы среди юниоров в Дортмунде, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую федерацию борьбы.

Как отмечается, на шестой день соревнований к борьбе подключились атлеты греко-римского стиля в весовых категориях 60, 67, 72, 82 и 97 кг.

Нихат Мамедли одолел в первой встрече армянского спортсмена со счетом 3:1.

Хасрат Джафаров всего за 1 минуту 35 секунд одержал досрочную победу над соперником из Венгрии.

Хасай Гасанлы уверенно начал соревнования, обыграв чешского спортсмена уже в первой части поединка. Мурад Ахмедиев уступил в дебюте грузинскому атлету.