https://news.day.az/sport/1358401.html Азербайджанские борцы вышли в 1/4 финала чемпионата Европы в Дортмунде
Азербайджанские борцы вышли в 1/4 финала чемпионата Европы в Дортмунде
Азербайджанские борцы вышли в 1/4 финала чемпионата Европы среди юниоров в Дортмунде, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую федерацию борьбы.
Как отмечается, на шестой день соревнований к борьбе подключились атлеты греко-римского стиля в весовых категориях 60, 67, 72, 82 и 97 кг.
Нихат Мамедли одолел в первой встрече армянского спортсмена со счетом 3:1.
Хасрат Джафаров всего за 1 минуту 35 секунд одержал досрочную победу над соперником из Венгрии.
Хасай Гасанлы уверенно начал соревнования, обыграв чешского спортсмена уже в первой части поединка. Мурад Ахмедиев уступил в дебюте грузинскому атлету.
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