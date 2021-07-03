https://news.day.az/sport/1358430.html ЕВРО-2020 : Болельщики уже на Бакинском Олимпийском стадионе - ФОТО
ЕВРО-2020 : Болельщики уже на Бакинском Олимпийском стадионе - ФОТО
Сегодня в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку пройдет последняя игра, запланированная к проведению в столице - матч четвертьфинальной стадии.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, за выход в полуфинал будут бороться сборные Дании и Чехии, матч начнется на Бакинском Олимпийском стадионе в 20:00 по местному времени.
Болельщики уже прибыли на Бакинский Олимпийский стадион и ожидают начала матча. Представляем вниманию фото со стадиона.
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