ЕВРО-2020 : Болельщики уже на Бакинском Олимпийском стадионе

Сегодня в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку пройдет последняя игра, запланированная к проведению в столице - матч четвертьфинальной стадии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, за выход в полуфинал будут бороться сборные Дании и Чехии, матч начнется на Бакинском Олимпийском стадионе в 20:00 по местному времени.

Болельщики уже прибыли на Бакинский Олимпийский стадион и ожидают начала матча. Представляем вниманию фото со стадиона.