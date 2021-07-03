ЕВРО-2020 : Сборная Дании открыла счет в матче 1/4 против сборной Чехии на Бакинском Олимпийском стадионе - ОБНОВЛЕНО 1
20:06
Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт на 5-й минуте матча с Чехией.
20:01
Стали известны составы сборных Чехии и Дании на матч 1/4 финала чемпионата Европы, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Чехия: Вацлик, Челустка, Соучек, Цоуфал, Калас, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Боржил, Шик. Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Дарида, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекгарт, Пешек.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.
Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, Йенсен.
Встреча 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Олимпийский" в Баку (Азербайджан). Начало матча - в 20:00.
Обслуживает встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери - россиянин Сергей Карасёв.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре