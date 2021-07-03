ЕВРО-2020: Открыт счет в матче 1/4 финала Украина - Англия

23:07

На 4-й минуте встречи вингер англичан Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.

23:03

Начался матч Украина - Англия. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия). Начало матча - в 23:00, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Опубликованы составы команд. Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко. Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт. Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - испанец Карлос Дель Серро Гранде.