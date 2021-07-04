Азербайджанский борец взял серебро молодежного ЕВРО

В Дортмунде (Германия) проходит молодежное первенство Европы по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестой день ЕВРО на ковер вышли еще четверо борцов греко-римского стиля Азербайджана: Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Хасай Гасанлы (72 кг) и Мурад Ахмедиев (82 кг).

Из них Джафаров вышел в финал, а Мамедли будет бороться за бронзу. Гасанлы также попытается взять бронзу, но через утешительные схватки. Ахмедиев уступил на старте и завершил выступление.

Также, один азербайджанский "классик" взял медаль: Гурбан Гурбанов (63 кг) в финале проиграл сопернику из Грузии и взял серебряную медаль. Чуть ранее Эльмир Алиев (55 кг) на пути к бронзе уступил в утешительной схватке и завершил выступление.

На данный момент, у Азербайджана в активе пять медалей, четиыре из которых завоеваны борцами вольного стиля: Кянан Гейбатов (61 кг), Туран Байрамов (70 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) завоевали золото, а Айдын Ахмедов (125 кг) взял серебро.

