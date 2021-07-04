Игроков сборной Франции Гризмана и Дембеле обвинили в расизме в адрес японцев

Игроки "Барселоны" и национальной сборной Франции Антуан Гризманн и Усман Дембеле обвиняются в расизме по отношению к азиатам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опубликована видеозапись, на которой находящиеся в отеле футболисты комментируют действия работников, исправляющих неполадки с телевизором, сообщает South China Morning Post.

"Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? А что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?" - спрашивает Дембеле у Гризманна.

Отмечается, что видеозапись, скорее всего, была записана Дембеле летом 2019 года во время тура каталонцев по Японии.

Сборная Франции покинула чемпионат Европы - 2020 после поражения в серии пенальти от швейцарцев (основное время - 3:3) в рамках 1/8 финала. На групповом этапе французы заняли первое место после победы над Германией (1:0) и двух ничьих с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Гризманн принял участие во всех четырех играх Евро и отметился одним забитым мячом. Дембеле сыграл в двух матчах турнира.