Азербайджанские гимнасты заняли призовые места на турнире по прыжкам на акробатической дорожке в РФ

Азербайджанские гимнасты, выступающие на акробатической дорожке (тамблинг), приняли участие в организованных в городе Минеральные Воды (Ставропольский край, Россия) учебно-тренировочных сборах и проведенном после их окончания соревновании, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В тренировочных сборах и соревновании приняли участие: Михаил Малкин, Билал Гурбанов, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Учебно-тренировочные сборы начались 23 июня и завершились первого июля. Вслед за ними было проведено соревнование под названием "Звезды прыжков".

На турнире Михаил Малкин, выступивший во взрослой возрастной категории, а также юниоры Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов заняли вторые места, Алексей Караташов - третье место. Гусейн Асадуллаев, Эльнур Мамедов, а также выступивший во взрослой возрастной категории Тофиг Алиев показали 12-й, 10-й и 8-й результаты соответственно.