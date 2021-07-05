Азербайджанские спортсмены выступили на чемпионате мира по акробатической гимнастике в Женеве

Азербайджанские спортсмены приняли участие на 27-м чемпионате мира по акробатической гимнастике, который прошел 2-4 июля в Женеве (Швейцария), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревновании нашу страну представили: в составе смешанной пары - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, в составе мужской пары - Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов.

Данный чемпионат стал первым крупномасштабным соревнованием в период пандемии, в котором приняли участие азербайджанские спортсмены по акробатической гимнастике.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли ранее выступали в других программах, но с этого года участвуют в соревнованиях в паре. На данном чемпионате они заняли 7-ю позицию, показав свой лучший результат в темповых упражнениях.

Мужская пара - Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов. Являются трехкратными призерами чемпионата Европы среди юниоров, но с этого года выступают во взрослой возрастной категории. На соревновании они заняли 9-е место, показав лучший результат в смешанных упражнениях.

Отметим, что на соревновании Агасиф Рагимов столкнулся с интересным моментом: в оформлении зала, где проходил чемпионат мира, был использован символический силуэт азербайджанского гимнаста.