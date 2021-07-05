https://news.day.az/sport/1358796.html УЕФА представил мяч для финального матча чемпионата Европы
УЕФА представил мяч для финального матча чемпионата Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил мяч, которым сыграют команды в финальном матче чемпионата Европы. Изображение опубликовано пресс-службой УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, финал чемпионата Европы состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Первый финалист определится 6 июля в матче между сборными Италии и Испании, второй - 7 июля во встрече между командами Англии и Дании. Обе игры пройдут на "Уэмбли".
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