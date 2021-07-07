Месси - главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на награду "Золотой мяч", которую вручат по итогам 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", аргентинский форвард Лионель Месси, который является свободным агентом, вышел на первое место в списке претендентов. В предыдущей версии рейтинга аргентинец был пятым.

Второе место занимает форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Он также поднялся в рейтинге - с четвертого места.

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте, который занимал первую строчку, скатился на третье место после вылета сборной Франции с ЕВРО-2020.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal:

Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины);

Роберт Левандовски ("Бавария", сборная Польши);

Н'Голо Канте ("Челси", сборная Франции);

Ромелу Лукаку ("Интер", сборная Бельгии);

Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", сборная Франции);

Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии);

Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии);

Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", сборная Англии);

Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, сборная Норвегии);

Неймар ("ПСЖ", сборная Бразилии).