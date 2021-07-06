Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без зрителей

Эпидемиологическая обстановка в Японии вынудила организаторов Олимпийских игр в Токио пойти на непопулярные меры. Церемонии в открытия и закрытия Олимпиады пройдут без зрителей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В связи с пандемией коронавируса организаторы Игр предложили ограничить допуск зрителей на церемонии открытия и закрытия игр, которые запланированы на 23 июля и 8 августа соответственно.

Как сообщает ТАСС, на стадионе смогут присутствовать только представители МОК и члены делегаций участников Олимпиады. Однако и в этом случае ожидается аудитория примерно в 10 тысяч. Поэтому выдвинуто предложение ограничить число зрителей из этих категорий.

В связи с эпидемиологической обстановкой, Олимпиада пройдет без зарубежных болельщиков. Число местных зрителей также ограничено. Соревнования могут посетить не более 10 тысяч. Причем спортивный объект может быть заполнен не более, чем на половину.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но пандемия коронавируса вынудила отложит проведение Олимпиады на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.