https://news.day.az/sport/1359198.html Overtime на Day.Az! - какая команда пройдёт в полуфинал ЕВРО-2020, Италия или Испания? - АНОНС
Overtime на Day.Az! - какая команда пройдёт в полуфинал ЕВРО-2020, Италия или Испания? - АНОНС
Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будет обсуждаться предстоящий полуфинальный матч ЕВРО-2020 Италия-Испания.
Присоединяйтесь к эфиру!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре