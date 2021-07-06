Overtime на Day.Az! - какая команда пройдёт в полуфинал ЕВРО-2020, Италия или Испания?

Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будет обсуждаться предстоящий полуфинальный матч ЕВРО-2020 Италия-Испания.

Присоединяйтесь к эфиру!