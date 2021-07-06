https://news.day.az/sport/1359239.html Overtime на Day.Az! - какая команда пройдёт в полуфинал ЕВРО-2020, Италия или Испания? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - какая команда пройдёт в полуфинал ЕВРО-2020, Италия или Испания? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждается предстоящий полуфинальный матч ЕВРО-2020 Италия-Испания.
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