Overtime на Day.Az! - какая команда пройдёт в полуфинал ЕВРО-2020, Италия или Испания?

Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждается предстоящий полуфинальный матч ЕВРО-2020 Италия-Испания.

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