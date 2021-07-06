Стали известны самый молодой и самый возрастной спортсмены сборной Азербайджана, которые примут участие в Летних олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Day.Az, самой молодой нашей спортсменкой является Мариям Шейхализадехангях, которая будет соревноваться в плавании с "wild-card". Ей через 12 дней исполнится 17 лет.

Ветераном нашей сборной является стендовый стрелок Эмин Джафаров. 12 октября генеральному секретарю Федерации стрельбы исполнится 42 года.

Известен и средний возраст сборной. Средний возраст 44 спортсменов, которые поедут в Японию, составляет 26 лет и 352 дня. Эта цифра изменится до старта Игр. 23 июля нашей сборной будет 27 лет и 4 дня.