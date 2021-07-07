Завершен финальный этап ралли "Шелковый путь"

Невыносимая жара в Алтайском крае не помешала участникам международного ралли "Шелковый путь" успешно финишировать. Испытания погодой прошли и гонщики, и техника - при том, что наша команда "КАМАЗ-Мастер" участвовала в ралли на совершенно новом грузовике. Как распределились призовые места, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Они пробирались через острые горные камни. Петляли по коварным лесным дорогам. В сибирских полях штурмовали бездорожье. "Шелковый путь" стал тяжелым испытанием для пилотов и техники. Участница ралли Анастасия Нифонтова на последних этапах во всех смыслах прошла огонь и воду.

"Этот камень, который мы вчера..., он наш. Ровно на том же месте вчера пробили", - рассказала она.

Пожарные потушили багги за десять секунд, еще через несколько минут Анастасия поехала на нем дальше. Пока машина на ходу - пилоты готовы бороться до конца. На протяжении недели марафона между лидерами гонки всегда был небольшой отрыв.

Финишная прямая. Но пилоты даже не думают сбавлять скорость - каждая секунда может решить исход марафона. За ярким дерби российского "КамАЗа" и белорусского "МАЗа" наблюдал весь мир раллийных гонок. Экипажи по очереди вынуждали друг друга в буквальном смысле глотать пыль.

В итоге экипаж "КАМАЗ-Мастер" Дмитрия Сотникова победил. Второе место занял пилот команды "МАЗ-Спортавто" Сергей Вязович. Наши спортсмены выиграли на совершенно новой модели "КамАЗа".

"Конечно, была важна роль технического состава в подготовке машины. Но она началась задолго, очень напряжено работали. И дома. Все спрашивали, как машина. Не имели проблем. Поэтому не имели проблем", - рассказал Сотников.

"Мы друг от друга убегаем, у нас растет настолько темп. Мы едем быстрее автозачета. На мини не могут ехать, так как мы на грузовиках. От этого я реально получаю удовольствие", - сказал Вязович.

Тернистый "Шелковый путь" - здесь в любой момент лидер и аутсайдер могут поменяться местами. Первое место в зачете внедорожников занял Герлен Шишери. Но всю гонку шел первым Владимир Васильев - надежды спортсмена на победу разбились об острые горные камни, пробились четыре колеса. Пришлось провожать соперников взглядом и ждать помощи.

Машину-эвакуатор гонщики называют "метла". Она убирает тех, безнадежно сломался. Если прибегают к ее помощи - значит, для экипажа гонка закончилась. Если машина добралась до финиша этапа сама, в каком бы состоянии она ни была, всегда можно рассчитывать на помощь команды, которая работает круглые сутки как единый механизм.

Днем - гонка пилотов, ночью - техников. Здесь есть все необходимые детали и инструменты, чтобы за ночь мастера отремонтировали любую поломку. Чтобы утром на старте грузовик был в безупречном состоянии.

Но даже в тяжелом состязании всегда есть место романтике путешествий. Тем более когда марафон проходит по одной из самых красивых в мире трасс. Пилот Мария Опарина даже нашла время в рамках регламента, чтобы сделать несколько кадров на фоне невероятных пейзажей.

"Это все такое уникальное и аутентичное, поэтому фотографировались, снимали видео. У нас получился такой туристический лиазон. Может, некоторые ехали, выпучив глаза. Но мы решили получить удовольствие от гонки", - поделилась Мария.

"Шелковый путь" - это не только состязание. Здесь дух соперничества на трассе, а за пределами - крепкая дружба бесконечно влюбленных в ралли пилотов, для которых этот марафон больше, чем гонка. Ярче, чем просто приключение.