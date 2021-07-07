Нефтчи на выезде обыграл Динамо Тбилиси в Лиге Чемпионов

Нефтчи обыграл Динамо Тбилиси на выезде со счетом 2:1 в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Как сообщает Day.Az, на 23-й минуте Нефтчи открыл счет в матче. Нападающий бакинцев Намик Алескеров перебросил мяч через вратаря.

Спустя несколько минут хозяева сравняли счет. Однако во втором тайме гости вновь вышли вперед. На 57-й минуте капитан Эмин Махмудов принес важную победу Нефтчи - 2:1.