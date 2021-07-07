https://news.day.az/sport/1359613.html Нефтчи на выезде обыграл Динамо Тбилиси в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
Нефтчи на выезде обыграл Динамо Тбилиси в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
Нефтчи обыграл Динамо Тбилиси на выезде со счетом 2:1 в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Как сообщает Day.Az, на 23-й минуте Нефтчи открыл счет в матче. Нападающий бакинцев Намик Алескеров перебросил мяч через вратаря.
Спустя несколько минут хозяева сравняли счет. Однако во втором тайме гости вновь вышли вперед. На 57-й минуте капитан Эмин Махмудов принес важную победу Нефтчи - 2:1.
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