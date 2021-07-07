ЕВРО-2020: Сборная Англии сравняла счет в полуфинальном матче против сборной Дании

23:40

Игрок сборной Дании Симон Кьер забил в свои ворота и сравнял счёт в матче 1/2 финала Евро-2020 с Англией (1:1).

23:32

Игрок сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт в матче с Англией.

23:04

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Дании на матч 1/2 финала чемпионата Европы - 2020, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Встреча проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Начало матча - в 23:00.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери - румын Овидиу Хацеган.