https://news.day.az/sport/1359632.html Азербайджанский футболист оформил дубль за Легию в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
Азербайджанский футболист оформил дубль за Легию в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет видео-обзор первого матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу между норвежским "Буде-Глимтом" и польской "Легией" (2:3).
Отметим, что за варшавский клуб официально дебютировал азербайджанский форвард Махир Эмрели, который оформил в этой встрече дубль.
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