Азербайджанский футболист оформил дубль за Легию в Лиге Чемпионов

Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет видео-обзор первого матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу между норвежским "Буде-Глимтом" и польской "Легией" (2:3).

Отметим, что за варшавский клуб официально дебютировал азербайджанский форвард Махир Эмрели, который оформил в этой встрече дубль.