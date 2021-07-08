Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Испанский защитник Серхио Рамос подписал контракт с ПСЖ, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат". Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Он перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Рамос покинул "Реал" в конце июня в связи с истечением контракта. За "Королевский клуб" он выступал с 2005 года. Со "сливочными" защитник пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 млн евро.