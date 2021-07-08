UEFA начал дисциплинарное дело против Англии после игры с Данией

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное производство против сборной Англии после победы над командой Дании, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает портал The Independent, причиной разбирательства стал инцидент с болельщиком, который светил лазерной указкой в голкипера во время пенальти по воротам Дании.

Кроме того, у болельщиков и футболистов Дании вызвал вопросы сам факт присуждения пенальти.

Напомним, рефери принял весьма спорное решение, указав на "точку" после фола на Рахиме Стерлинге. Между тем даже повторы не дают однозначного ответа, было ли там нарушение. Момент похож на симуляцию со стороны полузащитника англичан.