https://news.day.az/sport/1360158.html Overtime на Day.Az! - Бразилия-Аргентина, Англия-Италия - АНОНС
Overtime на Day.Az! - Бразилия-Аргентина, Англия-Италия - АНОНС
Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждаться финал "Copa America", где сыграют сборные Бразилии и Аргентины, а также финал Евро-2020 - матч Англия-Италия.
Присоединяйтесь к эфиру!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре