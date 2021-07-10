https://news.day.az/sport/1360389.html ФК "Карабах" приобрел нападающего за 1,5 млн манатов
ФК "Карабах" приобрел нападающего за 1,5 млн манатов
Футбольный клуб "Карабах" оформил трансфер нападающего португальской "Витории Гимарайнш" Абдул-Азиза Якубу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, клуб заплатил за переход 22-летнего ганского форварда 1,5 миллиона манатов. С легионером подписан контракт на четыре года.
Отметим, что Якубу на правах аренды провел последний сезон в португальском "Эшторил-Прая". В 34 играх ганец отличился 15 раз, и это внесло весомый вклад в выход команды в высший дивизион Португалии.
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