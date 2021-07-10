УЕФА наказал Англию по итогам полуфинала Евро с Данией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) по итогам полуфинального матча чемпионата Европы против Дании. Об этом сообщается на сайте УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организация обязала англичан выплатить штраф в размере 30 тысяч евро. FA наказана за использование болельщиками лазерной указки и пиротехники, а также за поведение фанатов во время исполнения национального гимна Дании.

Встреча прошла 7 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий мяч был забит англичанами в овертайме после исполнения пенальти.

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с 11-метровой отметки, но отбил мяч перед собой. Нападающий со второй попытки поразил ворота. Перед ударом голкиперу светили в глаза лазерной указкой.

Фото: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters